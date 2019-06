L'Etat français prêt à réduire sa part dans Renault

L'Etat français est prêt à réduire sa part dans Renault afin de consolider l'alliance entre le groupe au losange et le japonais Nissan, a déclaré samedi le ministre de l'Economie et des Finances.

Bruno Le Maire s'exprimait en marge des réunions des ministres des Finances et banquiers centraux du G20 à Fukuoka, au Japon, deux jours après le coup de tonnerre provoqué par le retrait par Fiat Chrysler Automobiles de son projet de fusion à 30 milliards d'euros avec Renault.

D'abord une consolidation avec Nissan

"Remettons les choses dans le bon ordre", a expliqué Bruno Le Maire. "Dans le bon ordre, ça veut dire d'abord la consolidation de l'alliance, et ensuite la consolidation (avec d'autres partenaires, NDLR), et pas l'un avant l'autre, parce que sinon vous risquez que tout s'effondre comme un château de cartes."

"Nous pouvons réduire la part de l'Etat dans le capital" de Renault, a ajouté le ministre. "Cela ne pose pas de difficultés sous réserve qu'au bout du compte on ait une alliance plus solide entre les deux grands constructeurs automobiles que sont Renault et Nissan."