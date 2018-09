L'action BMW touchée par un profit warning

Les nouvelles règles en matière d'émission et la guerre commerciale menée par les Etats-Unis laissent des traces auprès du constructeur automobile allemand. Il se dit forcé de revoir ses prévisions.

BMW lance à son tour un avertissement sur ses résultats annuels. Le constructeur allemand de voitures haut de gamme constate en effet que les nouvelles règles en matière d'émissions de véhicules d'un côté et les tensions commerciales mondiales de l'autre avaient un impact plus marqué que prévu.

À la suite de ce "profit warning", le titre de la société basée à Munich chutait vers 13h40 de 4,25% à 79,92 euros, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice Stoxx 600 et entraînant dans son sillage l'indice regroupant les valeurs automobiles européennes (-1,70%).

BMW a précisé que la transition vers la nouvelle procédure de test "Worldwide Harmonised Light Vehicle Test" (WLTP) - plus stricte pour reproduire plus fidèlement les émissions des véhicules en situation réelle de conduite - entraînait une vive pression sur le prix. Le groupe a également dit que la persistance des conflits commerciaux aggravait la situation sur les marchés automobiles et alimentait les incertitudes.