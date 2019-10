"L'action D'Ieteren pourrait doubler en 4 ans"

On se souviendra qu’au cœur de l’été, D’Ieteren a publié des résultats semestriels d’excellente facture dépassant de loin les prévisions des analystes financiers. Et cela grâce à la performance bluffante (+89% pour le résultat ajusté) de Belron , mieux connu sous sa dénomination commerciale Carglass .

Nathalie Debruyne de Degroof Petercam s’est penchée plus avant sur le potentiel du spécialiste de la réparation rapide des pare-brises. Elle estime que les systèmes d’aide à la conduite (ADAS) intégrés dans certains d’entre eux représentent un moteur tant pour la croissance organique que pour celle des marges .

Le moteur ADAS

"Nous estimons que la pénétration des ADAS va se poursuivre pour grimper de moins de 10% cette année à potentiellement 100% avec une adoption encore plus rapide que ce qui était prévu initialement." Dans le même temps, elle a relevé ses estimations d’emplois destinés aux calibrages de ces systèmes d’aide.

L’un dans l’autre, l’analyste a décidé d'augmenter ses estimations d’Ebit pour Belron de 16,5% pour l’exercice en cours et de 37% en moyenne pour la période 2020-2022. Elle voit, en outre, la marge Ebit progresser vers 11,7% à la fin de 2022. Entre 2018 et 2022, elle s’attend à une croissance annuelle moyenne de 22% pour l’Ebit et un cash-flow libre atteignant 400 millions d’euros.