L'alliance Renault-Nissan en mode survie

20.000 emplois en moins chez Nissan, des usines qui risquent de fermer en France, Mitsubishi en pertes... L'Alliance Renault-Nissan Mitsubishi joue sa survie via de profondes restructurations.

Depuis le départ rocambolesque de Carlos Ghosn, l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a beaucoup fait parler d’elle. Allait-elle survivre? Les deux cultures allaient-elles continuer à s’entendre? L’ancien patron, aujourd’hui en cavale, était-il le seul garant de cette union sacrée? Il aura fallu beaucoup de tact et de sens commun pour apaiser les tensions. Mais alors que le volet "diplomatique" semblait enfin enterré, c’est la crise du coronavirus qui fait maintenant à nouveau trembler l’alliance sur ses bases.

Les résultats sont mauvais, les liquidités sous pression . Ce vendredi, Nissan a ainsi indiqué vouloir supprimer 20.000 emplois dans le monde sur 140.000 . Le groupe veut diminuer ses coûts fixes de près de 3 milliards d’euros. Nissan souffrait déjà avant la crise , avec des performances commerciales compliquées. La société souffrait aussi de son positionnement important au Royaume-Uni où le marché a été moins performant en raison d’une confiance des consommateurs plus basse que sur le continent.

Les syndicats au taquet

En France , le Canard enchaîné fait état de la fermeture de 4 usines chez Renault – Flins, Dieppe, Choisy-le-Roi et les Fonderies de Bretagne – dans le cadre d'un plan de 2 milliards d'euros d'économies . Selon une source proche du dossier, à Flins, il ne s'agirait toutefois pas d'une fermeture mais de l'arrêt de la production automobile pour consacrer le site à d’autres activités.

En Espagne, l’avenir de l’usine de Nissan à Barcelone est en péril . Ce qui a même fait réagir la FGTB qui, dans une lettre cosignée avec de nombreux syndicats européens, dit être "solidaire avec les Camarades de Barcelone". Les syndicalistes craignent la diminution des coûts, l’augmentation de la productivité, les demandes de flexibilité, les reports de congés, etc.

Un bras de fer s’annonce dans l'industrie entre patrons et syndicats . Les premiers estimant que la situation exceptionnelle exige des sacrifices. Les seconds pensant que les managers doivent aussi répondre de leurs erreurs stratégiques du passé.

Mitsubishi affiche une perte de 220 millions d’euros sur son exercice décalé et un résultat opérationnel de 109 millions d'euros alors que l'objectif était de 1,28 milliard d'euros.

Cela ne va pas mieux chez Mitsubishi

Le troisième allié, le japonais Mitsubishi Motors, est dans le rouge. Ce n’est pas un petit poucet. Mitsubishi Motors, traditionnellement soutenu par les autres entreprises Mitsubishi, écoule plus d’un million de véhicules par an. Le plus gros de son activité se situe en Asie-Pacifique.