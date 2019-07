L'ancien CEO d'Audi inculpé pour fraude suite au dieselgate

Après Martin Winterkorn, ex-CEO de Volkswagen , c'est au tour de Rupert Stadler d'être inculpé par les tribunaux allemands dans l'affaire des véhicules diesel truqués. Ce mercredi, le parquet de Munich a annoncé avoir engagé des poursuites pénales pour "fraude", "émission de faux certificats" et "publicité mensongère", à l'encontre de l'ancien CEO d'Audi et de trois cadres du groupe allemand. Le porte-parole de la marque aux anneaux a déclaré dans un communiqué qu'il était "dans l'intérêt de l'entreprise, de ses actionnaires et de ses employés de faire la lumière sur les origines de la crise du diesel de 2015".