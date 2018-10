L'arrivée de l'Audi électrique de Forest retardée à cause d'un bug logiciel

Le nouveau SUV électrique d'Audi, l'E-tron, devrait arriver 4 semaines en retard en concession . Une information du Bild Am Sonntag que nous a été confirmée par Audi .

A l'usine, on nous explique que la production n'a pas pris le moindre retard et que "le programme de production est ferme". On y rappelle aussi que ces quelques semaines ne changent pas grand-chose sur un programme de 3 ou 4 ans.