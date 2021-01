L'automobile a limité péniblement la casse en 2020

C'est une année "sans" pour l'automobile. On le savait et les chiffres le prouvent. Avec des garages fermés pendant la première vague et une deuxième vague encore compliquée à gérer, l'année était vouée à finir en négatif. Le verdict est tombé ce lundi, les immatriculations de véhicules neufs ont baissé de 21,55% en 2020 pour 431.491 voitures après une nouvelle baisse (-10,13%) en décembre.

D'Ieteren Auto joue des coudes

D'Ieteren Auto, qui importe les marques automobiles du groupe Volkswagen en Belgique, limite néanmoins bien la casse cette année grâce à Skoda (-2,98%), Audi (-10,04%) et Porsche (+3,34%). Si on ajoute Seat, D'Ieteren Auto possède 23,05% de parts de marché en 2020 contre 21,59% en 2019. Le premium et le luxe résistent d'une manière générale mieux que le marché dans son ensemble. Audi, Mercedes-Benz et BMW gagnent des parts de marché.