L'écurie montoise WRT affiche ses ambitions en endurance

WRT engage un prototype dans le Championnat du monde d'endurance et un autre dans son pendant européen avant une nouvelle catégorie attendue en 2023.

Dès ce lundi, les lacets du circuit de Barcelone, vibreront au passage des bolides engagés dans l'ELMS (European Le Mans Series) pour une session d'essais libres. C'est le prélude à l'ouverture de la saison du Championnat européen d'endurance. Le 1er mai, ce seront les forêts ardennaises qui résonneront de vrombissements similaires avec les 6 heures de Francorchamps, épreuve marquant l'ouverture du Championnat du monde d'endurance (FIA WEC).

22 millions d'euros WRT affiche un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros, qui provient essentiellement des sponsors, du partenariat avec Audi et des pilotes.

Parmi les prototypes alignés dans la catégorie LMP2, l'équipe belge WRT, qui y fera ses premiers tours de roues pour une saison complète avec une voiture dans chaque championnat. Un nouveau développement pour cette écurie établie à Baudour qui n'a plus rien à prouver question palmarès en GT notamment. "Rookie" dans cette catégorie reine de l'endurance, W Racing Team ambitionne de faire beaucoup mieux que de la figuration pour cette première participation. "Nous visions clairement les avant-postes" assure Vincent Vosse, co-CEO de WRT.

Investissement à deux ans

L'investissement est de taille et les enjeux importants. On parle de 6 à 7 millions d'euros pour l'engagement d'une voiture dans chaque championnat. Une Oreca 07 en l'occurrence. Mais Vincent Vosse et sa co-CEO Kathleen Schuermans voient ça essentiellement comme un investissement dont les retombées se mesureront dans les deux ans.

L'objectif pour l'écurie WRT est de devenir le représentant officiel d'Audi.

En 2023, une nouvelle catégorie de protos à propulsion hybride verra le jour, commune aux championnats du monde américain et européen, la LMDh (pour Le Mans Daytona hybride). La perspective de disputer les 24h du Mans comme celles de Daytona, les deux épreuves-phares de la discipline attire les constructeurs: Ferrari, Audi, Porsche, Toyota, Cadillac, Peugeot, Honda... Et l'objectif pour l'écurie WRT est d'y devenir le représentant officiel d'Audi. "Si les développements, moteurs notamment, de la voiture se feront à la maison mère à Ingolstadt, nous pourrions en être l'exploitant en compétition. Comme nous le sommes déjà en catégorie GT3 avec une Audi R8", fait encore remarquer Vosse.

Débuts en 2009

W Racing Team existe depuis 2009. Vincent Vosse assure sa reconversion après une carrière de pilote bien remplie en fondant une écurie, épaulé par Yves Weerts, un investisseur liégeois actif dans l'immobilier et la logistique, qui était déjà un de ses sponsors en course.

Très vite, WRT devient partenaire d'Audi dans différentes catégories. Depuis 2011, le team est le représentant officiel de la marque aux anneaux en GT. Et c'est toujours le cas aujourd'hui tant en Belgique pour les 24h de Francorchamps, notamment, que dans d'autres pays ou sur d'autres continents via les importateurs locaux de la marque.

"Les voitures que nous alignons sont pilotées par de jeunes talents qui amènent leur propre budget et qui passent par chez nous en vue de trouver un volant professionnel par la suite." Vincent Vosse Co-CEO de WRT

Modèle financier

Avec un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros (doublé sur ces cinq dernières années), WRT est une entreprise bien installée et rentable. Son modèle de revenus pour les activités de course automobile repose sur trois sources essentiellement: le sponsoring classique, qui accompagne les voitures alignées dans les différentes compétitions; le partenariat avec Audi pour les GT, et enfin, les participations amenées par les pilotes.

"Que ce soit en LMP2 ou en GT, les voitures que nous alignons sont pilotées par un mix de pilotes chevronnés et de jeunes talents qui amènent leurs propres partenaires et qui passent par chez nous en vue de trouver un volant professionnel par la suite. Ce fut le cas pour plus d'une quinzaine de pilotes qui ont couru pour le team et qui ont décroché un contrat par la suite, chez Audi ou ailleurs."

"S'ils sont fiers de voir leur voiture sur le podium, les program managers le sont tout autant d'afficher de bonnes performances financières." Kathleen Schuermans co-CEO de WRT

Selon les voitures et la catégorie, le budget d'une saison peut aller de 500.000 euros à plus de 3,5 millions d'euros. Il est donc essentiellement couvert par le sponsoring et l'apport des pilotes.

Chaque program manager qui suit une voiture dans une compétition donnée est aussi un gestionnaire autant qu'un coach sportif. "S'ils sont fiers de voir leur voiture sur le podium, ils le sont tout autant d'afficher de bonnes performances financières", précise Kathleen Schuermans.

Assemblage de voitures

Parallèlement à son activité de management d'une écurie automobile, WRT est aussi constructeur et assembleur de voitures de course pour quelques grandes marques engagées en compétition.