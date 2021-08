L’équipementier français Faurecia va racheter 60% de l'allemand Hella

La transition de l’industrie automobile se passe aussi dans l'ombre. Faurecia va prendre une part majoritaire dans Hella et propose un rachat total pour créer un géant mondial.

Alors que le marché est en pleine transition vers la mobilité zéro émission , cette opération traduit la volonté de Faurecia de transformer sa stratégie et d'investir dans des segments à forte croissanc e, en mettant l'accent sur l'innovation dans les technologies mobiles

Se détacher des moteurs à combustion

Parmi les objectifs visés par Faurecia, on retrouve celui de réduire son exposition aux ventes de véhicules à moteur à combustion interne, de 25% des ventes en 2020 à environ 10% en 2025. Hella, basée à Lippstadt et spécialisée dans la fabrication de dispositifs d'éclairage et de composants électroniques, compte 36.000 employés.