La Belgique, championne du plug-in hybrid

Le marché de l'hybride avec prise (PHEV) pèse 2,4 fois plus que le marché du véhicule électrique en Belgique, un cas presque unique en Europe.

Dans le même temps , les voitures entièrement électriques, hybrides avec prise ou hybrides "autorechargeables" ont toutes vu leurs volumes environ doubler sur un an dans l'UE. Ensemble, elles représentent un petit 40% des ventes du T3 avec une bonne moitié des ventes pour les hybrides classiques.

Pour chaque voiture électrique immatriculée en Belgique sur les 9 premiers mois de 2021, on a immatriculé 2,43 voitures "plug-in" hybrides.

En volumes absolus sur les 9 premiers mois de l'année, la Belgique est le sixième marché de la voiture électrique de l'Union européenne . Le pays est aussi dépassé par la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni.

Voitures de société

Le marché aux particuliers étant en berne, le marché belge est encore plus influencé qu'à l'accoutumée par la fiscalité des voitures d'entreprises . Dans ce contexte "le plug-in hybrid" cartonne en Belgique avec une part de marché de 11,9% pour 37.271 voitures, soit le cinquième marché européen en volumes pour ce type de véhicule, devant l'Espagne.

Ce faisant, le marché du plug-in hybrid pèse actuellement 2,43 fois plus que le marché du véhicule électrique en Belgique. En UE, seule la Finlande fait légèrement plus (2,48). En moyenne, dans l'Union, le marché du plug-in hybrid ne pèse que 13,2% de plus que le marché du véhicule électrique.