La Belgique peine à électrifier son parc auto

Problème d’offre de véhicules

Chez Sirius Insight, on sait en effet que l’offre des constructeurs automobiles va fortement évoluer dans les années à venir et que cela va donc changer la donne. "Quand une marque comme Seat lancera ses hybrides et ses véhicules électriques, d’autres types de publics vont apparaître", estime Carole Noon. "Nous on pense que cela va aller encore plus vite que les prévisions du Bureau du Plan. Aujourd’hui, c’est déjà intéressant de rouler à l’électrique. Les coûts d’entretien et d’énergie sont moins grands. Si dans le futur vous produisez vous-même votre électricité, ce sera encore plus intéressant", explique Jean-Marc Ponteville, le porte-parole de Volkswagen.