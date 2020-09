La Bugatti de Leopold III adjugée à 10,7 millions d'euros

Mercedes-Benz, BMW, etc. La famille royale belge a toujours eu une histoire spéciale avec le monde automobile. Ce week-end, c'est la Bugatti du Roi Leopold III qui a été vendue aux enchères pour 9,5 millions de livres sterling (environ 10,7 millions d'euros).

La vente s'est déroulée samedi soir, dans le château de Hampton Court sur la rive gauche de la Tamise au sud-ouest de Londres où se déroulait un concours d'élégance. 14 voitures ont été vendues en tout pour la somme de 34 millions de livres. Une belle opération pour Gooding & Company qui revendique déjà avoir vendu pour plus de 2 milliards de dollars de voitures classiques depuis sa création.

Ce modèle excellait parmi les voitures de course non standard d'avant la Seconde Guerre mondiale. Cette voiture faisait partie de l'équipe Bugatti de la saison 1934-1935 des Grands Prix automobiles et, avec René Dreyfus au volant, avait remporté le Grand Prix de Spa.