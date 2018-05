La Chine réduit de 25% à 15% ses droits de douane sur les automobiles

Deux jours après l'annonce d'une réchauffement des relations commerciales avec les Etats-Unis, Pékin multiplie les efforts pour ouvrir encore plus le marché chinois aux groupes étrangers, ce qui, selon les autorités chinoises, permet de favoriser le développement des entreprises locales.

Lire plus

Mais, le mois dernier, le président Xi Jinping avait promis que les choses allaient changer, sans donner de chiffres ou d'agenda pour la réforme. La baisse à 15% des droits de douane s'appliquera à compter du 1er juillet prochain. Cette décision est prise "afin de poursuivre les réformes et l'ouverture, de promouvoir la réforme de l'offre ainsi que la transformation et la modernisation du secteur et de répondre à la demande des consommateurs", explique-t-on au ministère chinois des Finances.