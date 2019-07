La Coccinelle de Volkswagen tire sa révérence

Volkswagen a produit mercredi sa dernière Coccinelle, signant la fin d’une des voitures les plus iconiques de l’histoire. Les derniers exemplaires de la "Beetle" de nouvelle génération sont sortis de l’usine VW de l’État de Puebla, au Mexique , au son d'un groupe de Mariachi et sous les regards de fierté des ouvriers du site.

De sa naissance comme la voiture abordable pour tous voulue par Adolf Hitler à la fin des années 1930, à l'incarnation du style de vie hippie des années 1960 et 70, la célèbre Cox - dans sa version originale aux ailes et phares arrondis, ou dans sa déclinaison néo-rétro plus récente - aura traversé les époques pendant plus de 80 ans.