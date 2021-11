La Q4 e-tron pourrait aussi être produite à Audi Brussels

Selon la presse allemande, la Q4 e-tron pourrait également être produite à Audi Brussels, en complément de l'e-tron, d'ici un an.

C'est le magazine Automobilwoche qui l'écrivait ce lundi. Audi prévoit de construire la Q4 e-tron également sur les lignes d'Audi Brussels d'ici un an, en novembre 2022 .

Le modèle est construit dans l'usine Volkswagen de Zwickau, dans l'est de l'Allemagne. Mais le succès du véhicule obligerait le groupe à dégager de nouvelles capacités pour rencontrer la demande.

Production en parallèle?

L'e-tron connaîtra d'ailleurs un relifting en 2023, mais ne sera pas produite en même temps que la Q8 e-tron. La question est donc de savoir si les volumes de l'e-tron seront suffisants, car de plus en plus de SUV électriques concurrents sortent chez les autres marques Premium et ainsi que chez Audi également.