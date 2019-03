La SEC poursuit Volkswagen sur le dieselgate

L'autorité américaine des marchés financiers, la SEC, a Volkswagen et son ancien président de directoire Martin Winterkorn dans le viseur. Elle annonce des poursuites contre eux, reprochant au géant allemand de l'automobile d'avoir levé des milliards en obligations tout en mentant aux investisseurs sur les émissions polluantes de ses voitures.

La Securities and Exchange Commission (SEC) accusant VW d'avoir commis une "fraude massive".

Lire plus

D'avril 2014 à mai 2015, Volkswagen a levé 13 milliards de dollars en obligations et titres adossés à des actifs sur les marchés américains alors que les dirigeants du groupe savaient que plus de 500.000 véhicules sur le marché américain dépassaient les seuils d'émissions polluantes, accuse la SEC dans une plainte au civil déposée jeudi soir à San Francisco. VW a ainsi engrangé des centaines de millions de dollars de bénéfices, affirme la SEC.

Pour lever des fonds sur les machés US, "les émetteurs (...) doivent fournir aux investisseurs une information complète et précise", plaide Stephanie Avakian, une responsable de la SEC.

Le gendarme boursier entend recouvrer les "gains mal acquis" et obtenir des sanctions et des dédommagements au civil. Il souhaite aussi interdire à l'ancien CEO de Volkswagen de diriger ou travailler dans toute société cotée aux Etats-Unis.

Pour VW, la procédure intentée par la SEC est "juridiquement et factuellement erronée". Il va d'ailleurs s'y opposer avec vigueur. "La SEC intente une procédure sans précédent relative à des titres uniquement vendus à des investisseurs avertis qui n'ont pas subi de préjudice et ont été payés à l'heure et intégralement avec les intérêts", affirme VW dans le communiqué.