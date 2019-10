La Volvo XC 40 électrique gantoise promet 400 kilomètres d'autonomie

La version électrique de la Volvo XC 40 a été présentée ce mercredi soir. L'autonomie de ce modèle produit à Gand sera de plus de 400 kilomètres.

C'est parti pour la première Volvo 100% électrique à Gand. La version électrique du petit SUV XC 40, baptisé XC40 Recharge, a été présenté ce mercredi. L'autonomie sera de plus de 400 kilomètres selon le cycle WLTP. La batterie se recharge à 80% de sa capacité en 40 minutes sur une borne de recharge rapide. Le véhicule est promis à un beau succès, alors que la XC 40 en version essence, diesel ou hybride est un véhicule qui fonctionne très bien et pour lequel on augmente les capacités à Gand.