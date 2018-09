La Wallonie attire ThunderPower à Charleroi via les Îles Vierges

Le conseil d'administration de la Sogepa a approuvé une nouvelle mouture de l'offre envoyée à ThunderPower, le spécialiste chinois de la voiture électrique. Le constructeur qui installera son site d'assemblage à Gosselies pourra démarrer sa production en 2020 . On parle d'un rythme de 30.000 véhicules par an .

Et si après les premières approches avec les Chinois il était question d'assembler le modèle "Sedan" de la marque, concurrent direct des Tesla, les derniers développements du dossier font pencher la balance sur un autre modèle: la Cloe. Il s'agit d'une citadine, le modèle le plus avancé de ThunderPower et qui est déjà parvenu à franchir l'étape des crashtests.