La XC40 gantoise, l'atout 2018 de Volvo

"Le lancement réussi de la XC 40 est la plus grande raison de l’augmentation des volumes" , pointe le CFO de Volvo, Hans Oscarsson. La XC 40 est produite à l’usine de Gand pour le monde et en Chine pour le marché local (premier marché de Volvo).

Au quatrième trimestre la XC 40 est devenu le deuxième modèle le plus vendu par Volvo avec 27.285 ventes, soit environ une Volvo vendue sur six.

Le SUV compact soutient les volumes, mais aussi les prix pratiqués et le "mix produits" de la marque. "Le SUV représente aujourd’hui 56% des ventes de Volvo. Et les berlines progressent en volumes même si la part diminue", indique à ce titre le CEO et président de Volvo, Hakan Samuelsson.

L'effet guerre commerciale

Mais le CEO de Volvo prévient: "On vous dit chaque année que les conditions de marché sont incertaines. Mais avec les conflits commerciaux, le Brexit, etc. cette année est encore plus incertaine que les autres." Il compte néanmoins sur la "gamme produits la plus forte de l'histoire de la compagnie" et sur la relative petite taille de Volvo pour encore tirer son épingle du jeu en 2019. "Le Royaume-Uni a connu un très bon mois de janvier. Ce n'est qu'un mois, mais c’est un bon signe", a indiqué Samuelsson.