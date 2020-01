La capitalisation de Tesla dépasse 100 millions de dollars

Les sceptiques considèrent absurde que Tesla vaille plus qu’un constructeur automobile qui a vendu près de 30 fois plus de véhicules l’an dernier. Herbert Diess, le CEO de Volkswagen, ne fait pas partie de ces cyniques. Pour lui, l’expansion de Tesla annonce un bouleversement radical de l’industrie automobile. Après avoir jugé il y a trois mois que Tesla n’était plus un fabricant de niche, il a déclaré à de hauts dirigeants de Volkswagen lors d’une réunion interne en Allemagne la semaine dernière que les véhicules connectés doubleront presque le temps que les consommateurs passent en ligne et que les voitures "deviendront l’appareil mobile le plus important". "Si nous voyons cela, alors nous comprenons également pourquoi Tesla a autant de valeur aux yeux des analystes", a-t-il expliqué.