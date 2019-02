"La débrouille, on n'apprend pas ça dans les auditoires"

Le 4L Trophy emmène 2.200 étudiants dans le désert marocain à bord de Renault 4 increvables. Une aventure riche de rencontres mais surtout, une expérience de gestion de projet à valoriser sur un CV.

Jean-Jacques Rey, un ancien pilote de Rallye-Raid, en avait rêvé un soir au bivouac en plein désert. Il préparait un rallye-raid en se disant "si seulement j’avais pu faire ça à 20 ans…". Quelques semaines plus tard, le concept du 4L Trophy était né: un rallye privilégiant l’aventure et la débrouille, à petit budget et réservé aux étudiants. Et qui dit petit budget et mécanique simple et fiable, pense Renault 4. La bagnole avait déjà fait ses preuves aux mains des frères Marreau aux débuts du Paris-Dakar.

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

La première édition emmène une trentaine d’équipages dans le désert marocain. Depuis 22 ans, le 4L Trophy ne s’est jamais interrompu. Mardi dernier, c’était le prédépart belge: 24 voitures (le 25e réparait encore son joint de culasse…) rassemblées sous les arches du Cinquantenaire pour rejoindre le village départ de Biarritz et les quelque 1.100 autres véhicules venus de toute la France mais aussi d’Allemagne, d’Autriche, d’Angleterre, du Luxembourg, d’Italie et de Suisse.

Si l’aventure est une école de la vie, le 4L Trophy l’est plus encore.

Mais qu’est-ce qui fait courir ces 2.200 étudiants pendant huit jours de transhumance dont six dans le désert, de bivouac en bivouac? "L’aventure, les rencontres, les paysages", clament les anciens. Mais aussi "la débrouille, la créativité, la gestion d’un projet du début à la fin, l’entraide…". Autant de critères et de valeurs que le créateur du 4L Trophy voulait mettre en exergue pour que, au-delà de l’aventure et de l’amusement, ce raid serve aussi d’expérience à ces jeunes adultes à la veille de leur premier job. "Il y a des passages dans le désert où ils ne peuvent pas s’en sortir seuls. Ils sont obligés de s’entraider", aime-t-il répéter.

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

Et effectivement, la plupart des participants inscrivent cette expérience en bonne place sur leur CV. "Mon premier employeur m’a assuré que cette expérience avait fait pencher la balance en ma faveur face à un ingénieur de gestion alors que je n’avais qu’un graduat", se souvient Nicolas Posson, le premier Belge du 4L Trophy en 2002. Simon Trussart (millésime 2007) n’a pas hésité à engager deux autres participants lorsqu’il a monté sa boîte d’événementiel. "Je sais ce qu’ils ont vécu et donc ce qu’ils valent!" assure-t-il.

Si l’aventure est une école de vie, le 4L Trophy l’est plus encore. "Il faut gérer l’ensemble du projet. Nous y travaillons depuis près d’un an", explique Ariane Kraft. "Établir un budget, trouver des sponsors, lancer des activités pour collecter des fonds, trouver la voiture, la remettre en état, le suivi administratif… Ce sont toutes des choses que je n’apprends pas en médecine, ni mon copilote en horticulture", précise-t-elle avant de prendre le volant de sa 4L fourgonnette baptisée Belladone au départ de Bruxelles.

Apprendre à se vendre

Et c’est un sérieux budget pour des students: 3.000 euros d’inscription, autant pour la voiture dans le cas de la Belladone, quelques centaines d’euros de pièces et d’aménagement, 1.500 euros d’essence et de péages. "Comptez un budget de 8.000 à 9.000 euros. On a mis 750 boules de notre poche, question de s’impliquer davantage dans le projet. Mais comme on a installé un lit dans la voiture, on économise sur les hôtels jusqu’au Maroc!" fait remarquer Guillaume de la Potterie, copilote de la Belladone.

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

De l’aveu de tous ces anciens, le plus dur dans le projet, c’est le nerf de la guerre. "Il faut redoubler de créativité pour lever les fonds nécessaires. Il faut apprendre à se vendre", se souvient Pauline Ysabel (2012).

Élaborer un dossier de présentation, faire du porte-à-porte dans les commerces, activer les réseaux de connaissances (ceux des parents bien souvent) ou organiser des événements, on fait feu de tout bois. Clothile Vrooman composait un équipage 100% féminin en 2013, avec de grandes ambitions. "On était dans le top 10 de tous les classements. On était assez surprises… Pour rassembler les fonds, on y allait au culot. Du coup, on a eu de petites participations ou des soutiens en nature comme une carte essence pour le parcours européen. On a organisé une soirée caritative qui ne nous a pas coûté un balle, qui nous a rapporté 3.000 euros." Le jeune couple de la Belladone a cueilli près d’une tonne de pommes pour vendre plus de 400 litres de jus (et décrocher le sponsoring du presseur par la même occasion…)

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

Premier participant belge, Nicolas Posson avait réussi à intéresser l’équipe de "Champions", une émission de la RTBF. "Alors que le 4L Trophy n’était pas du tout connu en Belgique. Pour nos sponsors, c’était du pain bénit. Aujourd’hui, le retour presse, c’est ce qu’il y a de plus difficile à trouver." Simon Trussart démarchait pour 4 équipages, qui avaient constitué une ASBL pour offrir une déductibilité fiscale. "À la réflexion, ce n’était pas vraiment nécessaire. Il ne faut pas se leurrer, en termes de retombées, on est plus proche du mécénat que du sponsoring…"

Mécanique

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

Sa fourgonnette verte, le Team Belladone a été la chercher à Clermont-Ferrand! Ce sera son premier 4L Trophy. Mais la majorité des voitures en ont plusieurs à leur actif, revendues, restaurées et retapées entre chaque édition. Ancien trophiste, François Destrée a fait de sa passion pour la mécanique son métier en ouvrant un garage dans la région namuroise, spécialisé dans les ancêtres et la préparation de voitures de rallye.

En 2008, il rêve sur les bancs de son auditoire, la tête dans un moteur plutôt que dans son syllabus. Avec son voisin de cours, il monte le dossier de sa première participation. "On l’a fait à petit budget, comme des pirates." Dès leur retour, les deux potes d’auditoires sont devenus inséparables (ils sont beaux-frères aujourd’hui…) et resignent pour l’année suivante, "avec la volonté de refaire complètement la bagnole pour qu’elle soit au top. Mais en démontant le moteur, on a eu un incendie. Les deux voitures ont cramé, le garage aussi et moi également…" raconte Guillaume Lhoëst, son compère. Le projet du 2e Trophy est reporté d’un an. "Mais entre-temps, il a fallu gérer le dossier d’assurance et de reconstruction de la grange qui nous servait d’atelier. Bien aussi comme formation…" se souvient-il.

Vue en plein écran ©doc