La famille D'Ieteren remet au pot des parkings intelligents de Cleverciti

SPDG, le holding des Périer-D'Ieteren, a mené un tour de table de 5,6 millions de dollars du côté de la scale-up allemande.

Nouveau coup d'accélérateur pour Cleverciti. La scale-up allemande, spécialiste des solutions de parking intelligent, vient en effet de clôturer un tour de table de 5,6 millions de dollars, emmené par le holding de la famille Périer-D'Ieteren.

Entré au capital en 2015 déjà, SPDG est accompagnée dans l'opération du bras capital-risque du géant allemand de l'énergie EnBW notamment, ainsi que du fonds d'investissement Westly Group (ayant été au capital de Tesla).

Fort de l'opération, Cleverciti totalise désormais 28,3 millions de dollars levés en cinq ans. Un montant qui doit aider l'entreprise à étendre ses activités de vente et de marketing, ainsi qu'à accélérer le déploiement de sa solution logicielle de stationnement.

28,3 millions $ La scale-up allemande Cleverciti, dont SPDG est actionnaire depuis 2015, a levé pour un total de 28,3 millions de dollars en cinq ans.

Concrètement, elle propose une offre intégrée, allant de caméras à une application mobile, en passant par de l'analytique, et ce, à destination des villes et organisations désireuses de réduire trafic et émissions.

Elle est active dans une vingtaine de pays.

Lire aussi | Louvain-la-Neuve ouvre le bal wallon des villes intelligentes avec Proximus

Pas (encore) actif en Belgique

Pour ce qui est de l'avenir, rien n'a filtré quant à des plans de déploiement en Belgique pour Cleverciti. Et pour cause, deux acteurs sont déjà bien installés chez nous.

Le premier, Be-Mobile, fondé en 2006, est une filiale de Proximus depuis 2016. L'entreprise est leader sur le Benelux des solutions de paiement mobile de gestion de trafic et de stationnement (l'application 4411). De plus, depuis le rachat fin 2018 du français Mediamobile, elle fournit l'info trafic en temps réel aux systèmes de navigation de plusieurs constructeurs auto. L'opération lui avait permis de gonfler son chiffre d'affaires à plus de 40 millions d'euros à l'époque.

Lire aussi | Proximus réfléchit à l'avenir de sa filiale en mobilité intelligente

Le second acteur, CommuniThings, fondé en 2014, est lui soutenu par Orange, et par Finance.brussels. Il a déjà équipé une quinzaine de villes dans le pays (Jette, Evere, Saint-Ghislain,…) avec ses capteurs et caméras, de quoi surveiller un peu plus de 5.000 emplacements. Active aussi à l'international (France, Moyen-Orient, Australie,…), la scale-up bruxelloise emploie une quinzaine de personnes.

Ouverture du marché en vue?