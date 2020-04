La famille Moorkens cède 60% de ses activités automobiles à un groupe espagnol

A l'heure actuelle, la transaction est sous la loupe des autorités européennes de la concurrence. Une procédure qui devrait durer 2 à 6 mois selon les intéressés. Dans un communiqué, les deux directeurs d'Alcopa, Damien Heymans et Axel Moorkens, ont attribué cette transaction à "un marché automobile volatile". "Il est crucial pour nous de joindre nos forces à celles d'un acteur établi afin de relever nos défis futurs avec succès. Les employés et partenaires d'Alcomotive peuvent être rassurés. Nous poursuivrons la même approche des affaires qu'auparavant ", ont-ils ajouté. Il est d'ailleurs précisé que Damien Heymans sera maintenu à la tête de la nouvelle entité.

Europe et Amérique latine

Par cette opération, Alcopa s'ouvre la voie de l'Amérique latine. En effet, jusqu'ici la société distribuait près de 30.000 véhicules chaque année dans six pays européens. De son côté, Bergé Auto assure la distribution de plus de 150.000 véhicules par an en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Allemagne, en Finlande, ainsi qu'en Amérique du Sud. La firme espagnole, qui a généré un chiffre d'affaires de 3,1 milliards d'euros en 2019, s'ouvre, quant à elle, le chemin du Benelux et de la Pologne, deux marchés chers aux yeux d'Alcomotive.