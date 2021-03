La justice belge refuse de poursuivre Volkswagen au pénal

Se basant sur le principe du "non bis in idem", le parquet de Bruxelles a décidé d'abandonner les poursuites pénales contre Volkswagen dans le cadre du Dieselgate.

Le scandale des moteurs truqués chez VW avait éclaté dans le courant de l'année 2015, avant de se répandre dans le monde entier comme une traînée de poudre. Le 23 octobre 2015, des dizaines de particuliers, propriétaires de voitures trafiquées, avaient porté plainte au pénal en Belgique pour faux et usage de faux, fraude informatique, escroquerie, tromperie, pratiques commerciales trompeuses et déloyales. Dans le viseur des plaignants, défendus par Antoine Chomé, on retrouvait Audi Brussels, D'Ieteren (l'importateur de VW en Belgique), VW International Belgium et VW AG, la maison-mère allemande du constructeur automobile.