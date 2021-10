La pénurie de puces plombe sérieusement le marché automobile européen

Le géant taïwanais des micropuces TSMC a annoncé qu'il allait construire sa première usine au Japon, en pleine pénurie mondiale de composants électroniques, qui a conduit de nombreux pays à courtiser le groupe pour qu'il s'installe sur leur territoire. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) exploite les plus grandes usines de plaquettes de silicium au monde et produit certaines des puces électroniques les plus petites et les plus avancées.