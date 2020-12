La radio DAB+ obligatoire dans les voitures neuves

Finis le grésillement et les coupures quand vous écouterez la radio dans votre nouvelle voiture. Le DAB+ devient obligatoire à partir du 20 décembre dans l'Union européenne (UE).

La Belgique est actuellement en train de transposer cette directive dans sa législation. Mais le DAB+ est déjà la norme . Selon les données compilées par Jato pour WorldDab, 59% des voitures neuves étaient déjà équipées de façon standard d'une autoradio compatible DAB+ et 33% équipées en option d'une autoradio DAB+, portant le total des autoradios DAB+ disponibles dans les véhicules neufs à 92% .

"Outre un confort d’écoute supérieur à la FM , l'avantage d’une autoradio DAB+ est qu'elle peut aussi recevoir les programmes FM analogiques . Pour les chaînes disponibles en FM et en DAB+, le récepteur choisit la meilleure réception en fonction de l'endroit , en privilégiant le numérique (DAB+). Si le réseau DAB+ fait défaut, la réception FM reprend le dessus jusqu'à ce que le signal DAB+ soit récupéré de manière optimale", détaille-t-on chez maradio, un projet coopératif visant à accroître l'écoute de la radio sur les plateformes numériques.

Cette évolution est hyperimportante pour le secteur qui se retrouve de plus en plus en concurrence avec la musique et les émissions en streaming souvent produites par d'autres acteurs.