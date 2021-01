La révolution de Renault passera par la case austérité

Luca de Meo veut aussi développer de nouveaux business. "Nous souhaitons devenir une société technologique qui intègre le véhicule et plus le contraire", dit-il. Il y aura bien sûr les services de mobilité, mais aussi la vente de services de données et de produits/services dans l’énergie. Renault se dit ouvert aux partenariats dans ces domaines et veut "devenir un acteur des technologies clés, du big data à la cybersécurité". 20% des revenus du groupe doivent être générés par ces nouveaux services d’ici 2030 et seront intégrés au sein d’une nouvelle marque, Mobilize dirigée par la CFO de Renault, Clotilde Debos.