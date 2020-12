La stratégie "à la Zalando" de Cardoen lui permet de limiter la casse...

Cardoen a fait bien mieux que le marché de la voiture neuve en 2020, grâce à une stratégie hyper réactive et des livraisons à domicile avec droit de retour.

L’année 2020 a secoué le secteur automobile, et Cardoen ne fait pas exception. Les "supermarchés de l’auto" ont dû fermer leurs portes pendant 11 semaines en 2020. Un comble pour une société qui est, en temps normal, même ouverte le dimanche et qui ne ferme que deux jours par an.

"Comme beaucoup, nous avons été surpris par la rapidité du virus, mais nous avons réagi. Dès mars-avril, nous avons commencé la livraison de véhicules nous-mêmes à domicile et essayé de vendre à distance", détaille Ivo Willems, co-CEO de Cardoen.

60% Grâce à l'expérience du premier confinement, les affaires de Cardoen ont pu tourner à 60% en novembre pendant la deuxième fermeture forcée des magasins.

La société a appris de la première vague. Lors de la deuxième vague, les centres de contrôle technique n’étaient pas à l’arrêt, ce qui a également changé la donne. "En novembre, nous avons réussi à réaliser 60% de notre chiffre d’affaires habituel, malgré la fermeture", pointe le CEO. Une prouesse dans un marché pour les clients particuliers à l’arrêt dans les réseaux traditionnels.

Cardoen a adapté ses systèmes et trouvé un partenaire pour ses livraisons. La société s’est inspirée de … Zalando. "On s’est dit que le principal frein venait des gens qui ne pouvaient pas voir et toucher la voiture avant l'achat. On a donc décidé de faire comme pour une paire de bottes chez Zalando. Vous achetez la voiture et vous pouvez la renvoyer dans les 15 jours si vous n’êtes pas satisfaits. On rembourse même les taxes", indique le patron.

Sur l’année, Cardoen limite clairement la casse avec des affaires en baisse de 6 à 7%. Le marché des véhicules neufs est en baisse de plus de 20% en 2020, soit son niveau le plus bas sur 20 ans. Les chiffres de Cardoen correspondent l’un dans l’autre à ceux du marché de l’occasion qui est en baisse de 6%.

A ceci près que Cardoen vend beaucoup de véhicules neufs. Pour Cardoen, un véhicule qui n’a pas ou presque pas roulé est neuf, même s’il a déjà été immatriculé. En prenant ces véhicules "0 km" comme neufs, 80% des ventes de Cardoen sont en fait des véhicules neufs contre 20% pour l’occasion en 2020. Un an plus tôt, le ratio de Cardoen était encore de 90%/10%.

Stocks et trading

La force de Cardoen est de racheter des véhicules en lots importants et ensuite de les vendre au détail. La société fait donc toujours dans le négoce de voitures, pas comme une fin en soi, mais pour obtenir de meilleures marges. C'est la possession de stocks importants qui lui a permis de bien récupérer les ventes perdues dans les mois après le premier confinement.

Cardoen, également spécialisée dans les jeunes occasions, propose 7 ans de garantie sur des véhicules de moins de 3 ans et de moins de 50.000 kilomètres. "Avant, le prix le plus bas des voitures neuves était à 10.000 euros. Mais aujourd’hui, on voit que ces voitures ne sont plus fabriquées et les prix commencent plutôt dans les 15.000 euros. Pour cette clientèle qui a toujours ce type de budget, la jeune occasion est la solution", dit Willems.

Il avoue d’ailleurs que si le réseau Cardoen avait eu davantage de véhicules d’occasions en 2020, ses chiffres seraient meilleurs. Cardoen pense qu’un tiers de ses ventes en 2021 seront des occasions.

Cardoen est depuis 2018 une filiale des Français d'Aramisauto.com. La société emploie 200 personnes (150 elle-même et 50 indépendants). Paradoxalement, 2020 a d’ailleurs été une année d’embauches pour la société. "Les profils que l’on peut trouver avec la crise sont meilleurs que par le passé", explique Ivo Willems.