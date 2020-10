La taxe kilométrique bruxelloise, une double peine pour les sociétés de leasing

Dans l'état actuel des choses, une société de leasing siégeant à Bruxelles verrait cette taxe s'ajouter à la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation . Rappelons que l'objectif de cette nouvelle fiscalité est justement la suppression de ces deux taxes pour introduire une fiscalité basée sur l'usage effectif du véhicule.

Un calcul immuable sans accord

Comment cela se fait-il? Depuis la dernière réforme de l'état, la fiscalité pour les sociétés de leasing et de location de voitures est calculée sur base de la puissance et de la cylindrée du véhicule. Il est par ailleurs clairement stipulé que cette logique ne peut être modifiée sans un accord préalable entre les trois Régions. Et c'est là le nœud du problème.