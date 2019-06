La tension s'accroît encore entre Nissan et Renault

Le constructeur automobile français Renault, partenaire et principal actionnaire de Nissan, menace de bloquer un changement de réforme de la gouvernance de l'entreprise japonaise. Nissan juge cette décision "extrêmement regrettable."

Dans une lettre, Renault a signalé à Nissan son intention de "s'abstenir de voter" sur la réforme de la gouvernance prévue par l'entreprise japonaise, dont Renault est partenaire et le principal actionnaire. L'information avait été dévoilée par le Financial Times (FT) et a été confirmée ce lundi par Nissan.