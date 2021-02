La transformation automobile alourdit les loyers du leasing

Absence de visibilité

Valeur catalogue plus élevée

Les progrès technologiques sur la consommation, et surtout sur les émissions de Co2 et les aides à la conduite, qui se généralisent même sur les modèles les plus courants, viennent alourdir la facture d'achat.

Enfin, les changements réglementaires en matières environnementales et fiscales viennent aussi perturber le marché du leasing. "Il y a un durcissement général de la fiscalité automobile, noatmment en fonction du Co2. Cela influence aussi les prix", fait remarquer Xavier Kervyn, Head of Marketing. La baisse de la déductibilité des véhicules électriques, depuis début 2020, a alourdi le budget mensuel de ce type de voitures. Sans compter que cela crée une certaine incertitude à moyen et long terme.

Les constructeurs et les leaseurs ont beau avancer l'argument du faible coût d'utilisation pour les véhicules électriques (entretien, "carburant", longévité annoncée), et donc un "Total Cost of Ownership" (TCO) plus faible, le différentiel du prix catalogue et, in fine, du prix affiché en leasing reste en défaveur des véhicules électriques. Et compte tenu de l'accent mis sur les véhicules électriques ou hybrides dans la flotte des entreprises, cette différence contribue largement à cette impression de flambée des prix du leasing.