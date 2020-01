La voiture solaire allemande franchit un obstacle financier

Dans la transition vers des voitures moins polluantes, quelques projets sortent du lot. L’entreprise néerlandaise Lightyear a par exemple lancé l’an dernier une berline recouverte de panneaux solaires. Son inventeur est un Belge. Et Lightyear espère commercialiser son premier modèle – la Lightyear One – dès l’an prochain.

Difficultés

L’entreprise refuse cependant de baisser les bras. C’est pourquoi elle a changé son fusil d’épaule et lancé une campagne de financement participatif (crowdfunding) pour lever 50 millions d’euros d’ici le 21 janvier. L’objectif a été atteint: Sono Motors a réussi à collecter 53 millions d’euros , ce qui représente une des plus grandes levées de capitaux en Europe via le crowdfunding.

Chez Saab en Suède

Sono Motors espère lancer la production au plus tard en septembre 2021, soit deux ans plus tard que prévu initialement. Ce sont les "believers" de la première heure qui ont injecté le plus d’argent dans l’aventure: les clients ayant réservé une voiture ont aussi participé à la levée de fonds et ce, à concurrence de 75% des 53 millions d’euros collectés.