La volte-face d'Elon Musk fait reculer Tesla en Bourse

L'action Tesla recule ce lundi à New York. La raison? La marche arrière de son PDG, Elon Musk, ce week-end concernant une sortie du groupe automobile de la Bourse.

L'entrepreneur milliardaire a expliqué vendredi soir que les consultations menées avec l'aide de Goldman Sachs et de Morgan Stanley avaient montré que la plupart des actionnaires de Tesla étaient opposés à son projet de rachat avec retrait de la cote, proposé il y a trois semaines.

Plusieurs notes d'analystes de Wall Street ont remis en cause la crédibilité d'Elon Musk, qui fait face à une série d'actions en justice et à une enquête de l'autorité boursière américaine, la Securities and Exchange Commission (SEC), sur la sincérité de son tweet du 7 août selon lequel le financement du retrait envisagé de la cote était "garanti".