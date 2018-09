Le Belge est-il fidèle à la marque de sa voiture?

Les acheteurs déjà propriétaires d'un véhicule et qui changent celui-ci représentent aujourd’hui plus de 90% des ventes sur les marchés automobiles matures. Autrement dit, 10% des ventes dans le secteur sont un premier achat automobile. En partant de ce constat, L’Observatoire Cetelem 2018 de l’automobile 2018 a voulu enquêter sur la fidélité des consommateurs concernant leur véhicule . Premier constat: les intentions des automobilistes sont une chose, la réalité en est une autre.

75% des Belges s’estiment fidèles à la marque de leur véhicule… alors qu’ils ne sont en réalité que 38% à l’être. Alors comment expliquer cet écart? D’abord par la limite à l’âge de 65 ans de l’échantillon de l’étude de l’Observatoire. Car dans les faits, la fidélité automobile s’accroît avec l’âge. 31% des 18-29 ans sont fidèles, contre 37% des 50 ans et +. Aussi, l’étude mesure la fidélité sur le marché du neuf et de l’occasion, or la fidélité est plus forte sur le premier marché (38% contre 28%).