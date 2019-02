Le Bureau du plan pessimiste pour les ventes de voitures électriques

Selon le Bureau du plan, il faudra attendre 2040 pour voir les véhicules totalement électriques atteindre les 12% de part de marché, alors que celle des véhicules hybrides (toutes catégories confondues) devrait monter à 30%. Autrement dit, en 2040, les moteurs diesel et ceux à essence représenteront toujours plus de la moitié des ventes du secteur auto en Belgique. Le diesel séduira encore un acheteur sur trois dans 21 ans.

Un changement difficile à anticiper

A la Febiac, les chiffres avancés par le Bureau du plan ne surprennent pas grand monde. Le responsable du bureau d'études de la fédération automobile, Michel Martens, rappelle que "les nouveaux moteurs diesel sont plus performants que les moteurs à essence", ce qui lui fait dire qu'"il ne faut pas enterrer le diesel de si tôt".

Evaluer les ventes des voitures dans 10 et dans 20 ans est un exercice compliqué. L'humeur actuelle est à l'abandon diesel. L'introduction de "zones basses émissions" et l'incertitude sur la valeur à la revente d'un diesel ont fait chuter les ventes de voitures roulant au diesel l'an dernier, faisant retomber la part de marché du diesel à 35%. Dans ses chiffres publiés l'an dernier, le Bureau du plan n'avait pas autant anticipé le recul des ventes de ce type de véhicule. Les statisticiens du Fédéral avaient prédit une part de marché de plus de 40% pour le diesel.