Le CEO de Nissan sur le départ

Un conseil d'administration est prévue ce lundi au sein du groupe Nissan. Hiroto Saikawa, largement fragilisé, affirme vouloir prendre ses responsabilités et demande de lui trouver un successeur.

"Je prendrai mes responsabilités sur le scandale Ghosn et demande au conseil des nominations de trouver un plan de succession le plus vite possible pour que je puisse passer le relais", déclarait-il dimanche.