Le CO2 des voitures baisse en Belgique grâce aux hybrides

Une voiture de société sur cinq est électrifiée

"En 2020, une voiture de société immatriculée sur cinq (20,5%) embarquait une motorisation électrique (15,3% d'hybrides et 5,3% de moteurs 100% électriques). Une première! ", souligne la Febiac, la Fédération belge de l'automobile et du cycle.

Comme le prédisait l'industrie, l'hybride se profile comme une motorisation de transition entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques. Certaines ONG, comme Transport & Environement, estiment néanmoins, calculs à l'appui, que les véhicules plug-in hybrides sont bien plus polluants que ce qui est indiqué sur les étiquettes. L'industrie rétorque que les nouveaux cycles de test WLTP (pour Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, une procédure d'essai mondiale harmonisée pour évaluer les niveaux moyens d'émissions de CO2) sont plus stricts et que les bonnes valeurs des hybrides sont obtenues à l'issue de ceux-ci.