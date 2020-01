Le CO2 des voitures neuves à nouveau en hausse en 2019

Le coupable serait les normes, les SUV ou le diesel, en fonction de l’accusateur.

Alors que les objectifs européens de CO2 sont de plus en plus contraignants pour les constructeurs automobiles, la moyenne CO2 des véhicules neufs immatriculés en 2019 en Belgique est à nouveau en hausse, ceci pour la deuxième année consécutive. Auparavant, elles n’avaient pratiquement fait que baisser pendant plus de 20 ans.

121,2 grammes Les niveaux d’émissions de CO2 des voitures neuves immatriculées en 2019 étaient de 121,2 grammes par kilomètre contre 119,2 grammes en moyenne en 2018 et 115,8 grammes en 2017.

Une partie de l’augmentation pourrait être, selon l’industrie, due au passage à de nouvelles normes. Il s’agit ici en l’occurrence de chiffres NEDC 2.0, justement calculés pour les rendre comparables aux anciens chiffres NEDC. L’association Traxio estime que ces chiffres NEDC 2.0 sont tout de même de 5 à 10 grammes plus élevés en moyenne que les NEDC.

D’autres tendances de fond sont à pointer du doigt quand on parle du CO2 des voitures. Le désamour du diesel, qui perd des parts de marché en Belgique, en est une. Le diesel consomme moins, ce n’est un secret pour personne. Sa part de marché est pourtant passée de 35,5% en 2018 à 31,4% en 2019, au profit principalement de l’essence, qui consomme davantage.

L’autre coupable tout désigné est la taille des véhicules. Du côté des ONG climatiques, on a souvent le SUV dans le viseur. Des véhicules plus lourds et/ou plus grands consomment davantage. Les SUV représentent 39,1% des immatriculations belges en 2019, contre 36,5% en 2018 et 30% en 2017.