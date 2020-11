Le Covid accélère le passage de la possession à l’usage de la voiture

L'incertitude économique plaide pour un paiement à l'usage plutôt que pour de la possession.

Avec le private lease, les voitures par abonnement, les voitures partagées et consorts, l’automobile continue sa transition de la possession vers l’usage. Cette transition est actuellement encouragée par le caractère imprévisible de la situation économique dans les années à venir. Elle est aussi poussée par une politique toujours plus stricte en matière de motorisations autorisées dans nos villes et de taxation automobile très changeante.

L’un dans l’autre, le client veut de moins en moins supporter le risque de possession. Dans le même temps, une nouvelle génération s’est très fort habituée à ce que les paiements se rapprochent de plus en plus de l’usage.

"Les vagues du digital, des abonnements et de l’occasion étaient là avant le covid dans le leasing, mais le covid a tout accéléré." Sam Heymans CEO de Lizy

C’est peut-être aussi ce qui encourage le développement du leasing de voitures de location hyper flexible. Dans sa stratégie 2025 dévoilée ce jeudi, la société de leasing ALD, filiale de la Société Générale prévoit que la location aux particuliers et les nouvelles solutions de mobilité seront ses principaux moteurs de croissance dans les années à venir (en plus de son extension géographique).

ALD prévoit ainsi que 125.000 contrats de leasing sur ses 2,3 millions porteront sur des véhicules d’occasion d’ici 2025. Une offre lancée chez nous également y compris pour les particuliers.

Des leasings plus courts

La start-up Lizy (filiale de D’Ieteren Auto) s’est aussi spécialisée sur ce créneau avec des durées de contrats permettant de ne pas s’engager sur de trop longues périodes. "Quand on va sur le marché aujourd’hui, les PME et les indépendants demandent des leasings d’une durée plus courte. L’incertitude est la tendance d’aujourd’hui", témoigne Sam Heymans, CEO de Lizy. "Acheter une voiture, cela veut dire la garder 7 ans en moyenne en Belgique, le leasing classique est de 4 ans en moyenne, les gens ne veulent plus s’engager sur une si longue période", ajoute-t-il.

Résultat: les contrats à 12, 24 ou 36 mois sont majoritaires chez Lizy. "Pour moi, c’est comme pour le télétravail, la vague du digital, des abonnements et de l’occasion était là avant le covid dans le leasing, mais le covid a tout accéléré."