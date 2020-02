Le belge Punch rachète un centre d'ingénierie de 750 personnes

General Motors a vendu son centre d'ingénierie de Turin à la société de Guido Dumarey. Ici, on croit dans l'avenir du diesel.

Il s'agit d'une très grosse acquisition pour la société , car le "General Motors Propulsion Engineering Center" emploie 750 personnes à Turin , de quoi faire passer le groupe à près de 2.000 personnes. "Nous avons un contrat avec General Motors. Nous allons continuer à leur proposer des services d’ingénierie autour des moteurs diesel jusqu’en 2021", nous détaille Oliver Nass, en charge des ventes et du marketing chez Punch.

Ingénierie et production

Punch possède des capacités de production en France sur le site de Punch Powerglide et construit une usine en Slovaquie. Ici, on croit encore beaucoup dans le moteur diesel , surtout pour les véhicules utilitaires légers ou les pick-ups.

CEO et fondateur de Punch

"L’objectif de cette activité sera de fournir des services d'ingénierie de classe mondiale à GM et à de nouveaux clients. Ceci comprend développer des applications moteur pour de nouveaux segments, soutenir la fabrication de moteurs, et fournir des solutions de moteur et de transmission sur les marchés à l'échelle mondiale", a communiqué Guido Dumarey, fondateur de Punch.