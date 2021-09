Le champion flamand des lubrifiants auto reprend le wallon Lambert Products

C'est dans la plus grande discrétion que le distributeur ouest-flandrien de lubrifiants à destination du secteur auto Ardeca vient de mettre la main sur le groupe wallon Lambert Products, leader dans le Benelux pour les solutions industrielles fort de clients tels qu'Arcelor, Balta, Bekaert, CMI, Du Pont, Engie …

L'entreprise flamande entend par là diversifier ses activités en anticipation des grands changements à venir dans son secteur-phare où les véhicules électriques accélèrent . Le chiffre d'affaires de la cible n'est pas connu, mais tournerait autour des 10 millions d'euros consolidés; celui de l'acquéreur est, lui, de 30 millions, grâce à plus de 350 références d'huiles – dont certaines particulièrement prisées dans le rallye – vendues à 70% à l'export.

Fondée en 1980, Lambert Products importe des lubrifiants spéciaux destinés à l'industrie papetière, sucrière, pharmaceutique, ferroviaire, chimique, minière... La société a été reprise en 2000 par les ingénieurs Ivan Rottiers et Jean Collin. Les deux hommes ont alors insufflé une nouvelle dynamique en développant notamment un additif maison permettant de diminuer la consommation des moteurs et des chaudières tout en réduisant les émissions de CO, de même qu'ont permis à l'entreprise waremmoise de s'étendre à l'international avec le rachat de Lube & Fluid en Auvergne.