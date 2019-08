Le circuit de Spa-Francorchamps en pleine accélération

La Formule 1 prend ses quartiers durant tout le week-end à Spa-Francorchamps. La reine des courses est l’un des événements majeurs du circuit. Mais pas seulement. Durant neuf mois, l’activité sur la boucle ardennaise est incessante.

Avis aux promeneurs en manque de calme et de chants d’oiseaux, les alentours du circuit Spa-Francorchamps sont à éviter ce week-end. Le bourdonnement perceptible à des centaines de mètres n’est pas celui des abeilles, mais de l’événement moteur de l’année. Comme désormais chaque année, c’est reparti pour un beau paquet de tours durant les deux jours. 250.000 fans de gomme chaude sont attendus. Mais deux semaines avant le rendez-vous annuel, le calme avant la tempête était étonnant. Pas le moindre chat (ni moteur) n’était à signaler sur l’anneau ardennais… "C’est exceptionnel, prévient directement Nathalie Maillet, la directrice du circuit. C’est bien simple, depuis le 15 mars, c’est le premier jour où il ne se passe rien sur la piste.", sourit-elle.

On s’en doute forcément un peu, mais Spa-Francorchamps, ce n’est pas que de la Formule 1. Durant neuf mois, les tours s’enchaînent dans un calendrier archi-plein.

"Aujourd’hui, nous refusons des événements." Nathalie Maillet directrice du circuit

Arrivée il y a trois ans à la tête de la structure à 98% publique, Nathalie Maillet a une mission: redonner de la vigueur à l’institution wallonne un poil vieillissante. Sa stratégie est simple, dessiner un nouveau plan de rentabilité pour le circuit à grands coups d’investissements. "Il en avait besoin", glisse-t-elle. Elle peut compter sur une enveloppe de 79 millions d’euros, à dépenser sur les dix prochaines années pour donner un coup de jeune au site, mais aussi pour adapter l’infrastructure afin d’accueillir des épreuves mondiales en moto. Pour cela, l’entreprise peut s’appuyer sur ses bénéfices.

Depuis l’arrivée de la nouvelle patronne à la tête de l’infrastructure, les résultats sont en hausse, même si le circuit doit encore assumer quelques dérapages. La perte à affecter est de près de 3,6 millions d’euros, mais les derniers résultats sont bons. Le circuit revient d’ailleurs de loin. Il y a six ans, la perte reportée se chiffrait à 16 millions d’euros. "Pour 2018, le chiffre d’affaires s’affiche en croissance de 14,9%, à 12,9 millions d’euros; l’ebidta est en augmentation de 3% à 7 millions d’euros", détaille la directrice. Le bénéfice net pour le dernier exercice s’élève, lui, à 1,9 million d’euros.

Ces récents chiffres contrastent aussi avec les régulières sorties de pistes comptables chez Spa Grand Prix à l’heure de faire le bilan au lendemain du week-end de Formule 1. De ce côté, pour 2017, la perte reportée était de plus de 6,67 millions d’euros. "Il y a encore trop souvent une confusion. Spa Grand Prix est une organisation qui n’a rien à voir avec l’exploitation au jour le jour du circuit que nous assurons", explique la responsable, qui a néanmoins une place au conseil d’administration de Spa Grand Prix. Les pertes s’enchaînent chaque année, mais le circuit verrait d’un mauvais œil la fin du défilé des Formules 1 sur son bitume. "Les études montrent que les retombées pour 2017 étaient de 30 millions d’euros et 17 pour la Région wallonne. Même si l’investissement nécessaire de la Région se chiffre entre 5 et 7 millions, le bilan est donc positif. De plus, on ne sait pas ce qu’on pourrait perdre si on ne l’avait pas."

Calendrier plus fourni

Pour continuer à remplir les caisses, il a fallu s’attaquer au calendrier. Entre les grandes courses accueillant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs et les locations privées de la piste, trouver le bon équilibre est crucial. Les événements apportent la lumière sur le circuit. La visibilité se traduit ensuite dans les demandes d’activités en semaine. En 2016, 17 grandes courses étaient organisées. Il en fallait plus. "Cette année, nous sommes passés à 27, soit quasiment tous les week-ends", explique la responsable. Le circuit doit en effet composer avec une année rabotée de trois mois. "Nous ne pouvons exploiter la piste que du 15 mars au 15 novembre afin de respecter le permis d’exploitation", glisse-t-elle encore.

Durant neuf mois, l’occupation est donc constante. Et très variée, ce qui a son intérêt pour la comptabilité. "Aujourd’hui, nous refusons des événements et comme la demande est importante, on peut se permettre de choisir ceux que nous accueillons. En 2022, nous allons recevoir par exemple pour la première fois depuis trois décennies une compétition internationale de moto", ajoute fièrement la directrice.

Les événements renommés mondialement se mêlent à des courses de prestige à coups de Ferrari et de McLaren. Mais pas seulement. "Nous devons diversifier notre offre autant que possible. Les clients ne sont pas les mêmes. Un fan de moto n’est pas le même qu’un fan de F1", explique Nathalie Maillet, qui assure que ses choix de tête d’affiche ne profitent pas qu’au circuit. "Il y a quelques semaines, nous avons accueilli le Bug show, une compétition de vieilles voitures Volkswagen. Durant trois jours, 10.000 personnes ont assisté à l’événement et ont dormi en camping. C’est toujours lors de cet événement que la boucherie du coin réalise son meilleur chiffre de toute l’année. C’est notre gros atout. Nos courses ont un attrait pour toute la région. Certains week-ends, ce sont les hôtels cinq étoiles qui en profitent, et d’autres, les petits commerces."

Chercher des relais de croissance

Indispensables pour la notoriété du circuit, les grandes courses ne font pas tout, loin de là. "En semaine, nous accueillons des événements pour les entreprises, des essais, des baptêmes…", énumère la responsable.

Spa-Francorchamps compte aussi sur le tourisme, un autre relais pour grandir. Mais si la société est actuellement sur la voie de la croissance, Nathalie Maillet sait que celle-ci ne sera pas éternelle. Le site est forcément limité par sa structure, ainsi que par le calendrier. La stagnation n’est toutefois pas nécessairement une évidence pour autant. "Nous savons que la croissance actuelle atteindra ses limites un jour ou l’autre. Nous mettons donc en place des nouvelles offres."

Le circuit a par exemple récemment investi pour adapter son site afin d’accueillir des courses de rallycross, mêlant une partie sur le bitume et un passage sur terre. "Pour la première fois, en mai dernier, nous avons accueilli une manche du championnat Mondial. C’est encore un autre moyen pour diversifier nos revenus car pour la première fois, nous assurons l’organisation de l’événement."

Habitué des moteurs qui grondent, le circuit pourrait également compter prochainement sur les technologies électriques et hydrogènes. Encore un peu timides sur les circuits, elles sont en plein développement. "L’avantage de ces moteurs est l’absence de bruit qui nous permettrait d’organiser des ‘trackdays’ (des tests et essais pour les innovations, NDLR) durant la période où le circuit est fermé."