Le conseil d'administration de Nissan échoue à nommer un successeur à Carlos Ghosn

Une enquête interne

Le constructeur japonais a par ailleurs présenté ce lundi au conseil d'administration de son partenaire Mitsubishi Motors les conclusions de son enquête interne et "se redit prêt" à faire de même chez Renault. Mais le groupe français, qui a choisi de maintenir Carlos Ghosn comme PDG , a cependant rejeté cette proposition la semaine dernière, souhaitant que la communication se fasse uniquement par le biais d'avocats.

Des sages pour améliorer la gouvernance

Le constructeur d'automobiles japonais a par ailleurs annoncé la création d'un "comité spécial pour améliorer la gouvernance du groupe". Ce comité, qui aura "une lourde responsabilité" selon Hiroto Saikawa, sera composé des trois administrateurs indépendants et d'experts indépendants. L'objectif est "d'identifier les causes", après la révélation par l'enquête interne de "graves agissements" de Carlos Ghosn, et de "fournir des recommandations pour améliorer la gouvernance de la compagnie" d'ici à fin mars, a expliqué Nissan.