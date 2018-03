Le crash d'Uber remet les tests autonomes en cause

Même les plus convaincus de la technologie savaient que la voiture autonome ferait aussi des victimes. Tout l’argumentaire consiste néanmoins à rappeler que l’essentiel des accidents est d’abord dû à l’être humain . La voiture autonome, une fois développée à ses pleines capacités, diminuerait donc drastiquement le nombre de victimes de la route. C’est la promesse du secteur, mais pas une garantie d’absence totale de morts et blessés sur les routes.

Phase de tests

L’administration Trump a autorisé plus de tests de voitures autonomes sur les routes, estimant que cette technologie pouvait, outre le fait de réduire les accidents, aussi améliorer la mobilité des personnes âgées, handicapées et autres personnes isolées. Une aberration pour l’association de défense des consommateurs Consumer Watchdog. "C’est une feuille de route autorisant les constructeurs à faire ce qu’ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent, faisant de nos routes des laboratoires privés pour des voitures robots sans aucune considération pour notre sécurité" , avait réagi l’association.

En Europe, on prend les choses différemment. Les gouvernements notamment allemands sont beaucoup plus réticents pour les tests sur le réseau routier public. On peut tester certains niveaux d’autonomie dans certaines conditions précises en fonction de l’évolution de la technologie. Cela comporte le risque de ralentir le processus de développement du véhicule autonome, mais offre des garanties de sécurité bien plus grandes.