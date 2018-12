Le dieselgate coûtera 2 milliards à VW en 2019

Les conséquences du scandale du dieselgate vont coûter à Volkswagen 5,5 milliards d'euros en 2018 et environ deux milliards d'euros en 2019, a annoncé Frank Witter, le directeur financier du constructeur automobile allemand, dans l'hebdomadaire Börsen-Zeitung.

Depuis la mise au jour de cette affaire en 2015, le groupe allemand Volkswagen a dépensé plus de 27 milliards d'euros dans les litiges judiciaires l'opposant à des actionnaires et des consommateurs mais également au titre de pénalités et d'amendes.