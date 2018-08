Le fonds saoudien pourrait investir dans un rival de Telsa

Lire plus

Ces négociations entre Lucid Motors et le PIF marquent l'intérêt du fonds souverain du premier exportateur mondial de pétrole pour le secteur des véhicules électriques, afin de diversifier son portefeuille.

Concrètement, le fonds saoudien et Lucid Motors ont conclu un accord de principe selon lequel PIF pourrait investir plus d'un milliard de dollars dans la société et en prendre le contrôle, selon des sources proches du dossier. Le premier investissement du PIF dans Lucid Motors serait de 500 millions de dollars, avec de nouvelles injections de trésorerie en deux étapes, soumises à la réalisation par Lucid Motors de certains objectifs de production, a précisé l'une des sources.