Le futur vaisseau amiral d'Audi ne sera pas produit à Forest

Audi Brussels avait postulé pour un nouveau modèle électrique, le "Landjet", issu du projet Artemis. C’est le site de Volkswagen Hanovre qui le produira.

C’était un gros pari qu’avait tenté la direction de l’usine de Forest. L’Écho apprend que l’usine belge d’Audi avait postulé fin août pour la production d'un projet phare au sein de la marque aux quatre anneaux, l'assemblage du "Landjet" comme on l’appelle en interne. Il s’agit du véhicule amiral du groupe Volkswagen, une très grande berline de luxe électrique dont l’assemblage doit débuter en 2024.

L’usine espérait frapper un grand coup, après avoir obtenu la fabrication de l’Audi e-tron au nez et à la barbe des usines allemandes du groupe. C’est finalement l’usine Volkswagen d’Hanovre qui a été retenue pour ce projet hors normes.

"Bien que l’e-tron ne soit qu’au premier tiers de sa vie de produit et qu’il lui reste ainsi suffisamment de durée de vie […] nous avons décidé de poser notre candidature pour ce produit attrayant qui s’intégrerait parfaitement comme modèle de replacement sur notre site", avait indiqué Volker Germann, directeur général d'Audi Brussels, au personnel dans une vidéo interne sans mentionner le nom du projet Artemis.

"Nous avons tellement de retours positifs sur l'Audi e-tron qu'à un moment donné un successeur adéquat viendra." Peter D'Hoore Responsable des communications externes d'Audi Brussels

Il a finalement été indiqué au personnel ce vendredi que le modèle pour lequel l’usine avait postulé ne serait pas produit à Forest. Il n'y a évidemment pas péril en la demeure, mais le site va devoir reporter ses espoirs sur la production d'autres modèles.

À l'usine, on ne commente pas les affectations des modèles, mais on veut faire passer un message rassurant. "Nous ne sommes que dans le premier tiers de la vie de l'e-tron et nous ne produisons la Sportback que depuis janvier", rappelle Peter D'Hoore, responsable des communications externes. "Nous avons tellement de retours positifs sur l'Audi e-tron qu'à un moment donné, un successeur adéquat viendra", estime le porte-parole.

L'équipe Artemis

Audi a reçu au sein du groupe Volkswagen la mission de mener à bien un projet technologique d'envergure. Le CEO de la marque, Markus Duesmann, a mis sur pied en avril dernier une équipe baptisée "Artemis". Cette unité distincte réunit des ingénieurs de haut niveau pour façonner l’avenir du groupe automobile. L’enjeu est de taille. Il s’agit de concurrencer la prochaine Model S de Tesla, donc de combler le retard technologique sur le concurrent californien dans la voiture électrique. Pour ce faire, Volkswagen a annoncé vendredi que l'enveloppe pour les investissements futurs dans les véhicules électriques et autonomes passait de 60 à 73 milliards d'euros d'ici 2025.

73 milliards d'euros L'enveloppe du groupe Volkswagen pour les investissements dans les voitures à batteries et les technologies autonomes passe de 60 à 73 milliards d'euros d'ici 2025.

Selon le Handelsblatt, qui cite un responsable du groupe Volkswagen, les usines Audi sont trop petites pour un tel véhicule. Car on parle ici d’un véhicule plus grand que l’A8, avec probablement la possibilité d’y insérer trois rangées de sièges. Le projet Artemis devrait donner naissance à trois véhicules, une Audi, une Bentley et une Porsche. L’usine de Volkswagen à Hanovre produit notamment le van T6 de Volkswagen et n'a donc pas peur des très grands modèles.

"Dans l'usine VW de Hanovre, les systèmes de production et de peinture sont conçus pour ces véhicules plus grands. Le Landjet peut y entrer en production en série assez rapidement et avec moins d'efforts supplémentaires que dans une usine Audi", écrit le Handelsblatt, citant toujours un directeur du groupe.