Le gouvernement allemand rejette un article de Bild sur VW

Le ministère allemand des Transports a déclaré dimanche qu'il n'y avait aucune information nouvelle dans un article du quotidien Bild am Sonntag relatif à certains moteurs à essence équipant des véhicules VW, Audi et Porsche permettant eux aussi de manipuler les résultats des tests d'émission de CO2.

Le ministère précise que ces informations sont déjà connues et ont été examinées par l'Autorité fédérale du transport automobile (KBA).

Bild, dans son article, ne précise pas s'il s'agit d'une nouvelle affaire, ou s'il s'agit de ces mêmes véhicules. Bild cite des documents internes et des dépositions de témoins, les boîtes de vitesse et les logiciels équipant certains véhicules essence pouvaient être manipulés de sorte de baisser artificiellement les résultats des tests d'émissions de CO2 et de consommation de carburant.