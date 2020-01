Le groupe Volkswagen conforte sa première place en Europe en 2019

VW bon premier

Visiblement remis du diesel gate, le groupe Volkswagen fait mieux que le marché avec des immatriculations en progression de 3,1% en 2019, soit une performance meilleure que le marché. Cette performance est d’abord due à la progression des marques Skoda et Seat au sein du groupe (et un peu Porsche) qui ont écoulé plus de 70.000 voitures de plus en 2019 par rapport à 2018, alors que VW ne progresse que de 5000 voitures, soit moins que Porsche et ses 9000 immatriculations en plus en 2019 (+13,5%). "Nous continuerons à travailler sur les coûts de manière disciplinée pour que l’on puisse réaliser les investissements nécessaires dans le futur", a prévenu mardi Ralf Brandstätter, le COO de la marque Volkswagen.