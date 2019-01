Le leasing des voitures diesel devenu plus cher

Ce renchérissement est dû en grande partie à la difficulté de revendre les voitures diesel sur le marché de l’occasion. Selon le spécialiste en analyse des données du marché automobile Gocar Data, quelque 34.192 voitures d’occasion, soit près de 30% du stock belge en ligne, sont à vendre depuis déjà plus de quatre mois. Deux-tiers de ces voitures "invendables" roulent au diesel. Gocar Data estime qu’ un même modèle diesel a perdu, en l’espace d’un an, 11% de sa valeur , soit pas moins de 2.000 euros.

Or, les entreprises de leasing calculent leurs tarifs mensuels sur la base de la "valeur résiduelle" estimée , c’est-à-dire le prix qu’elles espèrent pouvoir obtenir d’une voiture de société au terme d’un contrat de leasing. Mais, comme les véhicules diesel d’occasion ne sont plus vendus que moyennant de gros rabais, leur valeur résiduelle chute, ce qui fait remonter mécaniquement les tarifs du leasing des nouvelles voitures.

L’étoile des véhicules au diesel pâlit depuis le début de l’année 2017. La part du diesel dans le total des voitures vendues en Belgique est passée, l’an dernier, de 46 à 35%, selon les chiffres de la fédération automobile Febiac. Sur le marché des entreprises, la part du diesel se situe encore à 52%. "La menace d’une interdiction des voitures diesel dans les villes, l’instauration de zones à faibles émissions à Bruxelles et à Anvers et le prix plus élevé de ce carburant à la pompe dissuadent de nombreux Belges d’acheter de tels véhicules", explique Steven Brandt, gérant du commerce de voitures d’occasion Autobrandt à Anvers. "Une Nissan diesel de trois ans est devenue tout simplement invendable, sauf à un prix cassé. Aujourd’hui, acheter un véhicule diesel ne vient plus à l’idée de personne."